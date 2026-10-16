Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από τον Αύγουστο, καθώς μια σειρά από ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα εταιριών και οι ενδείξεις για σταθεροποίηση των μετοχών τεχνολογίας ενίσχυσαν το κλίμα στην αγορά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, σημείωσε άνοδο 0,3% στις 641,75 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας και κινείτο κοντά στο υψηλότερο επίπεδό των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων.

Ο δείκτης καταγράφει κέρδη άνω του 1% σε εβδομαδιαία βάση.