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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές

στο ξεκίνημα των συναλλαγών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
16/10/2026 10:56
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές
INTIME

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από τον Αύγουστο, καθώς μια σειρά από ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα εταιριών και οι ενδείξεις για σταθεροποίηση των μετοχών τεχνολογίας ενίσχυσαν το κλίμα στην αγορά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, σημείωσε άνοδο 0,3% στις 641,75 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας και κινείτο κοντά στο υψηλότερο επίπεδό των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων.

Ο δείκτης καταγράφει κέρδη άνω του 1% σε εβδομαδιαία βάση.

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