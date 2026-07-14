Πιερρακάκης: Οι τράπεζες πρέπει να ανοίξουν ξανά τη στρόφιγγα των δανείων

Μήνυμα για χαμηλότερες χρεώσεις, περισσότερα δάνεια στην οικονομία και δεύτερη ευκαιρία στους συνεπείς δανειολήπτες.

Η ανάγκη οι τράπεζες να ενισχύσουν τον κοινωνικό και αναπτυξιακό τους ρόλο, βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ο υπουργός τόνισε ότι η σχέση των τραπεζών με την κοινωνία δεν κρίνεται μόνο από τους ισολογισμούς και την κερδοφορία τους, αλλά από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως ανέφερε, οι τραπεζικές προμήθειες, οι αποδόσεις των καταθέσεων των μικροκαταθετών και η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες στις περιοχές όπου έχουν κλείσει καταστήματα αποτελούν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το τραπεζικό σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια βρίσκονται σήμερα σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Όπως σημείωσε, εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες επιχειρήσεις παραμένουν ουσιαστικά εκτός οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς πρόσβαση σε νέο δανεισμό ή χρηματοδότηση.

Υπογράμμισε ότι όσοι έχουν ρυθμίσει και εξυπηρετούν με συνέπεια τις οφειλές τους πρέπει να έχουν μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» επιστροφής στο τραπεζικό σύστημα, ενώ οι servicers οφείλουν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια.