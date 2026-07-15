Ο φορολογικός «κουμπαράς» φέρνει προσδοκίες για παροχές στη ΔΕΘ

Τα κρατικά ταμεία γεμίζουν με περισσότερους φόρους από όσους είχαν προβλεφθεί, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για νέα μέτρα υπέρ πολιτών και επιχειρήσεων.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έκλεισε με καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η κυβέρνηση θα έχει μεγαλύτερο περιθώριο να ανακοινώσει νέες παροχές και φοροελαφρύνσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 4,48 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 1,95 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,44 δισ. ευρώ, εάν εξαιρεθούν οι εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης που εισπράχθηκαν νωρίτερα από τον προγραμματισμό.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των φορολογικών εσόδων. Ακόμη και χωρίς να υπολογιστούν οι έκτακτες εισπράξεις από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 679 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Η υπέρβαση αυτή αποδίδεται τόσο στην αυξημένη οικονομική δραστηριότητα όσο και στη βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων.

Την ίδια στιγμή, οι κρατικές δαπάνες κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, ενισχύοντας περαιτέρω τη δημοσιονομική εικόνα.

Για τα νοικοκυριά, όμως, η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι ότι ο κρατικός «κουμπαράς» γέμισε κυρίως από χρήματα που κατέβαλαν οι φορολογούμενοι. Γι’ αυτό και οι προσδοκίες στρέφονται πλέον στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, με την αγορά και τους πολίτες να αναμένουν ότι μέρος της υπεραπόδοσης θα επιστρέψει στην κοινωνία μέσω μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων, ενίσχυσης των εισοδημάτων και νέων μέτρων στήριξης για όσους εξακολουθούν να πιέζονται από το υψηλό κόστος ζωής.