Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα με τα κέρδη των μετοχών τεχνολογίας να επισκιάζονται από την επιφυλακτικότητα αναφορικά με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 641,07 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας.

Ο κλάδος της τεχνολογίας σημείωσε άνοδο 1,4%, μετά τις ενθαρρυντικές προβλέψεις για τις οικονομικές επιδόσεις του 2026 από την εταιρία κατασκευή τσιπ ASML, η μετοχή της οποίας έκανε άλμα 6%.



ΠΗΓΗ-ΑΠΕ