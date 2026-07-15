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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
15/07/2026 11:06
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών
PHOTO- INTIME

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα με τα κέρδη των μετοχών τεχνολογίας να επισκιάζονται από την επιφυλακτικότητα αναφορικά με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 641,07 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας.

Ο κλάδος της τεχνολογίας σημείωσε άνοδο 1,4%, μετά τις ενθαρρυντικές προβλέψεις για τις οικονομικές επιδόσεις του 2026 από την εταιρία κατασκευή τσιπ ASML, η μετοχή της οποίας έκανε άλμα 6%.

ΠΗΓΗ-ΑΠΕ

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