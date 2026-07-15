Σαφάρι της ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές για «μαύρο» χρήμα

Στο μικροσκόπιο ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bars, ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής. Στοχευμένοι έλεγχοι με διασταυρώσεις, POS και ψηφιακά εργαλεία.

Η φοροδιαφυγή στις τουριστικές περιοχές μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξαπολύουν εκτεταμένες επιχειρήσεις σε περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένες ενδείξεις απόκρυψης εισοδημάτων και μη έκδοσης αποδείξεων.

Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, καφέ, beach bars και καταστήματα λιανικής, αλλά και κλάδοι όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, όπου διαπιστώνονται συχνά παραβάσεις.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Κορινθία και η Αρκαδία, αλλά και σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος, η Κως, η Κρήτη και η Μύκονος. Oι φορολογικές αρχές αξιοποιούν στοιχεία από τις ταμειακές μηχανές, τα POS, την πλατφόρμα myDATA και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ώστε να εντοπίζουν επιχειρήσεις που αποκρύπτουν τζίρο ή δεν διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους στην ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συναλλαγές με κάρτες από το εξωτερικό. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω POS που είναι δηλωμένα σε άλλες χώρες ή σε ξένους παρόχους, δυσκολεύοντας την παρακολούθηση των εισπράξεων.

Οι κυρώσεις για όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν τη νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Περιλαμβάνουν υψηλά διοικητικά πρόστιμα, αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων σε περιπτώσεις υποτροπής, αλλά και πρόσθετους φορολογικούς ελέγχους για προηγούμενες χρήσεις.

Με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε κλάδους που διακινούν μεγάλα χρηματικά ποσά, επιδιώκοντας να αυξήσει τα δημόσια έσοδα και να ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των συνεπών επιχειρήσεων.