Ρεκόρ αιτήσεων τον Οκτώβριο στον Εξωδικαστικό

Ρεκόρ εξαμήνου κατέγραψαν τον Οκτώβριο οι αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη ρύθμιση των χρεών τους.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν οριστικά 4.144 αιτήσεις, ενώ περισσότερες από 7.000 νέες διαδικασίες ξεκίνησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Οι επιτυχείς ρυθμίσεις έφθασαν τις 1.965, καλύπτοντας αρχικές οφειλές 524 εκατ. ευρώ. Συνολικά, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, έχουν ολοκληρωθεί 72.232 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 21,77 δισ. ευρώ.

Πρώτη κατοικία και νέα προστασία

Από τις 21 Σεπτεμβρίου, 675 δανειολήπτες ξεκίνησαν τη διαδικασία διάσωσης της κύριας κατοικίας τους, με αντάλλαγμα την εκούσια ρευστοποίηση άλλων ακινήτων τους.

Παράλληλα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με νέες διατάξεις προβλέπει:

* Σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες μέσω του εξωδικαστικού.

* Έως 120 δόσεις για χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

* Δωρεάν ενημέρωση για την οφειλή εντός 45 ημερών.

* Υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης τρεις μήνες πριν από πλειστηριασμό.

* Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ στους servicers.

Ιδιαίτερη προστασία προβλέπεται για τους συνεπείς δανειολήπτες. Εάν πιστωτής παραβιάσει τους όρους προστασίας μιας ενεργής ρύθμισης, θα υποχρεούται να πιστώσει στον οφειλέτη ποσό ίσο με πέντε μηνιαίες δόσεις, ενώ θα επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα.