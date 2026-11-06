Προτελευταία η Ελλάδα στους μισθούς στην ΕΕ

Στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα όσον αφορά τους μισθούς, με τις μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων να μην φτάνουν ούτε στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025, ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 18.800 ευρώ, έναντι 41.500 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά αγγίζει τα 22.700 ευρώ ετησίως, γεγονός που αποτυπώνει το μεγάλο μισθολογικό χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών οικονομιών.

Μόνο η Βουλγαρία χαμηλότερα

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 26η θέση, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός ανέρχεται στα 16.200 ευρώ. Αμέσως υψηλότερα βρίσκεται η Ουγγαρία, με 20.100 ευρώ. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Λουξεμβούργο, με 85.600 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Δανία με 73.500 ευρώ και η Ιρλανδία με 64.400 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελληνικοί μισθοί υπολείπονται πλέον και εκείνων χωρών όπως η Ρουμανία, η Πολωνία και η Τσεχία.

Αυξάνονται οι μισθοί στην Ευρώπη

Ο μέσος ετήσιος μισθός στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 4,3% το 2025, από 39.800 σε 41.500 ευρώ. Ωστόσο, οι διαφορές παραμένουν τεράστιες, με τις ελληνικές αποδοχές να αντιστοιχούν μόλις στο 45,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τα στοιχεία αφορούν μικτές αποδοχές, προσαρμοσμένες σε όρους πλήρους απασχόλησης, χωρίς συνυπολογισμό των διαφορών στο κόστος ζωής.

Το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία παραμένει η ουσιαστική σύγκλιση των μισθών με την Ευρώπη. Η οικονομική ανάπτυξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τους εργαζομένους όταν μεταφράζεται σε υψηλότερες πραγματικές αποδοχές και βελτίωση της αγοραστικής τους δύναμης.