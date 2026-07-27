Οι μικρομεσαίοι εκπέμπουν SOS πριν από τη ΔΕΘ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε και μαζί της επιστρέφει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που για χρόνια βρισκόταν στη σκιά των μεγάλων επενδύσεων: η επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση προετοιμάζει το οικονομικό της πακέτο, όμως η αγορά ζητά κάτι περισσότερο από εξαγγελίες. Ζητά παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με το αυξημένο κόστος, την έλλειψη ρευστότητας και τη διεθνή αβεβαιότητα.

Παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η εικόνα στην πραγματική αγορά παραμένει διαφορετική. Για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, η καθημερινότητα εξακολουθεί να καθορίζεται από ακριβή ενέργεια, περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση, αυξημένες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, ελλείψεις προσωπικού και έναν διεθνή ανταγωνισμό που γίνεται ολοένα και πιο έντονος.

Οι επτά «πληγές» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η χρηματοδότηση παραμένει προνόμιο των λίγων, με τις μικρότερες επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τραπεζικό δανεισμό. Το λειτουργικό κόστος παραμένει υψηλό, από την ενέργεια και τα ενοίκια μέχρι τις μεταφορές και τις ψηφιακές υποχρεώσεις. Η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση εξακολουθεί να περιορίζει τα περιθώρια ανάπτυξης. Η έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων εξελίσσεται σε σοβαρό εμπόδιο για την παραγωγή και τις υπηρεσίες. Η γραφειοκρατία εξακολουθεί να καθυστερεί επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια. Ο διεθνής ανταγωνισμός συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους, ιδιαίτερα στο εμπόριο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων σε ενέργεια, μεταφορές και πρώτες ύλες.

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Όπως προειδοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύμα πληθωρισμού τον χειμώνα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις πιέσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει με ένα πλέγμα μέτρων που περιλαμβάνει την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, τις προγραμματισμένες μειώσεις 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα από τα τέλη Αυγούστου και την επιτάχυνση των επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, από τον οποίο αναμένεται να διατεθούν 600 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026.

Δεν είναι τυχαίο ότι, λίγες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Μπρατάκο. Το ΕΒΕΑ κατέθεσε προτάσεις για ευκολότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά περιμένει πλέον συγκεκριμένες αποφάσεις και όχι γενικές διακηρύξεις.

Η φετινή ΔΕΘ, επομένως, δεν θα κριθεί μόνο από το ύψος των παροχών. Θα κριθεί από το αν θα σηματοδοτήσει μια πραγματική αλλαγή πολιτικής υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Γιατί χωρίς βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ισχυρή μεσαία τάξη, ούτε διατηρήσιμη ανάπτυξη, ούτε νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι το μεγάλο οικονομικό και πολιτικό στοίχημα του φετινού φθινοπώρου.