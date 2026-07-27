Ελλάδα – Κίνα: Νέα εποχή στις οικονομικές σχέσεις με άλμα 68% στις ελληνικές εξαγωγές

Οι ελληνικές επιχειρήσεις κερδίζουν έδαφος στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου – Εμπόριο, επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες

Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Κίνας εισέρχονται σε μια νέα, ιδιαίτερα δυναμική φάση. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 68,1% το 2025, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις μεταξύ όλων των βασικών αγορών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Enterprise Greece, τα οποία βασίζονται στα επίσημα δεδομένα του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου.

Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό γεγονός. Αντανακλά τη σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας ελληνικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην κινεζική αγορά, όπως τρόφιμα, ποτά, φαρμακευτικά προϊόντα, μάρμαρα, βιομηχανικά υλικά και εξειδικευμένα καταναλωτικά αγαθά. Παράλληλα, η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους διαμετακομιστικούς κόμβους της Μεσογείου και βασική πύλη εισόδου ασιατικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το θετικό μομέντουμ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας δοκιμάζονται από δασμούς, γεωπολιτικές εντάσεις και αναδιάταξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα φαίνεται να ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου εμπορικού και επενδυτικού εταίρου της Κίνας, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές logistics και τη ναυτιλιακή της ισχύ.

Η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς της αγροδιατροφής, της πράσινης ενέργειας, της τεχνολογίας, του τουρισμού, της υγείας και της καινοτομίας. Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η αύξηση των εξαγωγών, αλλά η οικοδόμηση μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών που θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε γέφυρα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης.