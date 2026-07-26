Πετρέλαιο κίνησης «Μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο»
Πολιτική κόντρα προκαλεί η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για μείωση της τιμής, στο πετρέλαιο κίνησης, κατά 10 λεπτά το λίτρο, για ολόκληρο τον Αύγουστο,
Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της Κυβέρνησης υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Βολές και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
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