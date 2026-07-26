«Ανάχωμα» στην ακρίβεια η μείωση κατά 15 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης

Η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τη συνολική έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο για ολόκληρο τον Αύγουστο αποτελεί παρέμβαση με στόχο όχι μόνο τη στήριξη των οδηγών, αλλά και τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη νέα διεθνή ενεργειακή αναταραχή.

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας και η αβεβαιότητα γύρω από την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχουν αυξήσει τις τιμές του αργού, δημιουργώντας φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιχειρεί να απορροφήσει μέρος των πιέσεων στην ελληνική αγορά.

Με βάση την τελευταία επίσημη μέση τιμή λιανικής του diesel, στα 1,998 ευρώ ανά λίτρο, η έκπτωση των 15 λεπτών μειώνει την τιμή στα περίπου 1,848 ευρώ, δηλαδή κατά 7,5%.

Το όφελος για τους οδηγούς είναι άμεσο. Ένα γέμισμα 50 λίτρων κοστίζει 7,50 ευρώ λιγότερο, ενώ σε 80 λίτρα η εξοικονόμηση φτάνει τα 12 ευρώ. Για έναν επαγγελματία που καταναλώνει 1.000 λίτρα τον μήνα, το όφελος αγγίζει τα 150 ευρώ.

Η σημασία του μέτρου, όμως, ξεπερνά την αντλία. Το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιείται από φορτηγά, ταξί, λεωφορεία, αγροτικά μηχανήματα και εταιρείες logistics. Επομένως, η μείωση του κόστους καυσίμων περιορίζει τις πιέσεις στις μεταφορές, στη διανομή προϊόντων και στην αγροτική παραγωγή, συμβάλλοντας στη συγκράτηση του πληθωρισμού.

Το μέτρο φυσικά δεν σημαίνει ότι θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια… θα μπορούσε όμως να συμβάλει στο να συγκρατηθούν για ένα διάστημα στα ήδη υψηλά επίπεδα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια προσπάθεια να περιοριστούν οι συνέπειες ενός προβλήματος που δημιουργείται εκτός των ελληνικών συνόρων, αλλά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.