Φορολογική «ασφυξία» μέχρι την Παρασκευή – Λογαριασμός 8,5 δισ. ευρώ στην Εφορία

Με έναν φορολογικό λογαριασμό που αγγίζει τα 8,5 δισ. ευρώ ολοκληρώνεται ο Ιούλιος, καθώς εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να εξοφλήσουν σωρευμένες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τον φόρο εισοδήματος, καθώς περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό. Ο συνολικός φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος ανά χρεωστική δήλωση προσεγγίζει τα 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, έως το τέλος του μήνα πρέπει να καταβληθούν η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ, οι δηλώσεις και οι πληρωμές ΦΠΑ, οι παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές και άλλες τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Για όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν εφάπαξ, υπάρχουν λύσεις. Οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση έως 24 μηνιαίων δόσεων για τις τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις, με επιτόκιο που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εναλλακτικά, πολλοί φορολογούμενοι επιλέγουν την εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας, αξιοποιώντας έως 12 άτοκες δόσεις, εφόσον το προβλέπει η τράπεζά τους.

Η έγκαιρη εξόφληση είναι κρίσιμη, καθώς η καθυστέρηση συνεπάγεται προσαυξήσεις, τόκους και κίνδυνο απώλειας υφιστάμενων ρυθμίσεων. Για το οικονομικό επιτελείο, η επιτυχής είσπραξη των 8,5 δισ. ευρώ αποτελεί βασικό στόχο, καθώς τα αυξημένα φορολογικά έσοδα θα επηρεάσουν το δημοσιονομικό περιθώριο των παρεμβάσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο.