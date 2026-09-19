Ο Οίκος Scope αναβάθμισε την Ελλάδα στο BBB+

Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε BBB+ από BBB, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές, φέρνοντας τη χώρα στο υψηλότερο σκαλοπάτι της κατηγορίας BBB και μία βαθμίδα πριν από την κατηγορία Α.

Στο επίκεντρο της θετικής αξιολόγησης βρίσκεται η ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η ισχυρή δημοσιονομική εικόνα. Η Scope εκτιμά ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα περιοριστεί περίπου στο 136% το 2026, από 146,1% το 2025, και θα συνεχίσει την πτωτική πορεία του, προσεγγίζοντας το 110% έως το 2031.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους. Για φέτος, ο οίκος προβλέπει συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου 3% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 4,1%, ενώ για το 2027 το τελευταίο εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 3,7%.

Η Scope επισημαίνει επίσης τη βελτίωση των φορολογικών εσόδων, συνδέοντάς την με την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ταυτόχρονα, το «μαξιλάρι» των ταμειακών διαθεσίμων, που υπολογίζεται σε περίπου 31 δισ. ευρώ, προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στις αναταράξεις των διεθνών αγορών.

Στα θετικά προσμετρώνται ακόμη η επενδυτική δυναμική, οι μεταρρυθμίσεις και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Παρά τη βελτίωση, πάντως, το ελληνικό δημόσιο χρέος εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παραμένοντας βασική πρόκληση για την οικονομία.