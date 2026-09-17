Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο να βρίσκει στήριξη στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,5% στις 640,37 μονάδες στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης.
Οι μετοχές των εταιριών ταξιδίων ήταν μεταξύ αυτών με τη μεγαλύτερη άνοδο, καταγράφοντας κέρδη 0,8%, μετά την υποχώρηση των τιμών του αργού.
Οι ενεργειακές μετοχές σημείωσαν πτώση 0,2% καθώς οι τιμές του πετρελαίου επέκτειναν τις απώλειές τους για δεύτερη συνεδρίαση, αν και συνέχιζαν να κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια.
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