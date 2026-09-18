«Κόκκινα» δάνεια 79,6 δισ. ευρώ στα χέρια των servicers

Στα 79,653 δισ. ευρώ έφτασε η ονομαστική αξία των δανείων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση των servicers στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, καταγράφοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τα 79,5 δισ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πίσω από τη συνολική μεταβολή βρίσκεται κυρίως η αύξηση των επιχειρηματικών δανείων, την ώρα που οι αντίστοιχες οφειλές νοικοκυριών και ελεύθερων επαγγελματιών παρουσίασαν υποχώρηση.

Ειδικότερα, τα επιχειρηματικά δάνεια υπό διαχείριση αυξήθηκαν στα 28,15 δισ. ευρώ, από 27,8 δισ. ευρώ ένα τρίμηνο νωρίτερα. Από αυτά, περίπου 9,82 δισ. ευρώ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτυπώνοντας το σημαντικό βάρος παλαιών οφειλών που εξακολουθεί να συνοδεύει την πραγματική οικονομία.

Αντίθετα, στα 9,988 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, κατά 105 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται και στα δάνεια ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, τα οποία περιορίστηκαν κατά 187 εκατ. ευρώ, στα 41,515 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά στεγαστικά δάνεια, ύψους 24,961 δισ. ευρώ, ενώ τα καταναλωτικά διαμορφώθηκαν στα 16,218 δισ. ευρώ.

Η εικόνα δείχνει ότι, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση σε ορισμένες κατηγορίες, το απόθεμα των δανείων που έχουν περάσει στη διαχείριση των servicers παραμένει εξαιρετικά υψηλό, κοντά στα 80 δισ. ευρώ.