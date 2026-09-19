Αναβάθμιση από τη Moody’s . Τα μηνύματα της Ελληνικής Οικονομίας

Θετική είναι και η εικόνα στο μέτωπο του χρέους.

Θετική είναι και η εικόνα στο μέτωπο του χρέους.

Η Moody’s αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση στο Baa3. Η αλλαγή του outlook αποτελεί ένδειξη ότι, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση των βασικών μεγεθών και οι μεταρρυθμίσεις, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για νέα αναβάθμιση.

Ο οίκος βλέπει αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι μεταρρυθμίσεις, η άνοδος των επενδύσεων και η διεύρυνση της επίσημης οικονομικής δραστηριότητας ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και στην ψηφιοποίηση, καθώς το εκτιμώμενο κενό ΦΠΑ έχει περιοριστεί περίπου στο 9% από 24% το 2019.

Θετική είναι και η εικόνα στο μέτωπο του χρέους

Από το ιστορικό υψηλό του 209,4% του ΑΕΠ το 2020, υποχώρησε στο 146,1% το 2025, ενώ η Moody’s προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 120% έως το 2030. Η πορεία αυτή στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και στις πρόωρες αποπληρωμές χρέους.

Ωστόσο, ο οίκος επισημαίνει ότι παραμένουν σημαντικές αδυναμίες: το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό, η παραγωγικότητα αυξάνεται με μέτριους ρυθμούς, οι δημογραφικές πιέσεις είναι έντονες και σημαντικό προβληματικό ιδιωτικό χρέος παραμένει εκτός τραπεζικού συστήματος.

Για μια επόμενη αναβάθμιση, η Moody’s ζητά ουσιαστικά συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις, ισχυρότερη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της αποκλιμάκωσης του χρέους.