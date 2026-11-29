Τρεις νέες παρεμβάσεις για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου εξετάζει η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές, την τρίμηνη επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών που έχουν επιλέξει πράσινο τιμολόγιο.

Επιδότηση φυσικού αερίου

Για το φυσικό αέριο εξετάζεται η επαναφορά του μοντέλου του 2022, όταν οι επιδοτήσεις υπολογίζονταν ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης, διαφοροποιούνταν ανά μήνα και κατηγορία καταναλωτών και αφαιρούνταν απευθείας από τους λογαριασμούς.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χρέωση στα οικιακά τιμολόγια έχει αυξηθεί κατά 83,8%, φτάνοντας στα 12,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 6,8 λεπτών πέρυσι. Στα επαγγελματικά τιμολόγια η αντίστοιχη αύξηση φτάνει το 84,6%.

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Τρίμηνη επιδότηση ρεύματος στις επιχειρήσεις

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξετάζεται η επαναφορά του μοντέλου του 2025, το οποίο προέβλεπε επιδότηση 2 λεπτών ανά κιλοβατώρα για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ επιδοτούνταν το σύνολο της κατανάλωσης, για εκείνες με τζίρο από 500.000 έως 1 εκατ. ευρώ το 80%, ενώ για τις επιχειρήσεις με τζίρο από 1 έως 10 εκατ. ευρώ το 60%.

Ειδικά για επιλέξιμα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καθαριστήρια, η επιδότηση ήταν διπλάσια, στα 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, και κάλυπτε το σύνολο της κατανάλωσης.

Ενισχύσεις στα πράσινα τιμολόγια

Για τα νοικοκυριά εξετάζεται η επιδότηση των πράσινων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η χονδρική τιμή έχει φτάσει στα 227 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 107 ευρώ πέρυσι.

Το ύψος των νέων επιδοτήσεων αναμένεται να καθοριστεί σε συνάρτηση με τις χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι για τον Δεκέμβριο. Σε εκκρεμότητα παραμένουν επίσης τα κριτήρια χορήγησης των ενισχύσεων, τα όρια της επιδοτούμενης κατανάλωσης και η διάρκεια εφαρμογής των μέτρων.