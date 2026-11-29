«Ψαλίδι» ακόμη και στο φαγητό δείχνει νέα έρευνα

Με το κομπιουτεράκι στο χέρι βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, επιχειρώντας να προσαρμόσουν τις καθημερινές τους ανάγκες στις δυνατότητες του εισοδήματός τους. Οι περικοπές δαπανών δεν περιορίζονται πλέον στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, αλλά επεκτείνονται στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών της MRB, που παρουσιάστηκαν στο 17ο Συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, η ακρίβεια παραμένει με μεγάλη διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 61,3%. Ακολουθούν η διαφθορά (25,5%), οι χαμηλοί μισθοί (22,6%) και η υγεία (20,4%).

Για σχεδόν έναν στους τρεις ερωτηθέντες (32,2%), το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί για την άνετη κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού για δύο εβδομάδες το πολύ. Για ένα επιπλέον 33,8% επαρκεί έως την τρίτη εβδομάδα.

Μόλις το 23,9% δηλώνει ότι καλύπτει με άνεση τις ανάγκες ολόκληρου του μήνα, ενώ η δυνατότητα αποταμίευσης περιορίζεται στο 7,7%.

Τι κόβουν οι καταναλωτές

Ενδεικτική της οικονομικής πίεσης είναι η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών στην Αττική. Σύμφωνα με την έρευνα:

Το 79,1% έχει περιορίσει τις εξόδους και τη διασκέδαση.

έχει περιορίσει τις Το 45,2% έχει μειώσει τις δαπάνες για τρόφιμα.

έχει μειώσει τις δαπάνες για Το 45% έχει περιορίσει τις δαπάνες για ενέργεια και καύσιμα.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Όταν σχεδόν ένας στους δύο καταναλωτές στην Αττική περιορίζει ακόμη και τις δαπάνες για τρόφιμα, το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου, αλλά η δυνατότητα κάλυψης των βασικών αναγκών.