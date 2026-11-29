Μετά την Black Friday, τη σκυτάλη των προσφορών παίρνει αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η Cyber Monday, με τα ηλεκτρονικά καταστήματα να διεκδικούν ένα ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών ενόψει των Χριστουγέννων.

Η Cyber Monday ξεκίνησε το 2005 στις ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση των ηλεκτρονικών αγορών, και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς θεσμούς διεθνώς. Πλέον, όμως, τα όρια μεταξύ Black Friday και Cyber Monday είναι δυσδιάκριτα, καθώς πολλές επιχειρήσεις διατηρούν τις ίδιες προσφορές για αρκετές ημέρες.

Ποια προϊόντα βρίσκονται στο επίκεντρο

Παραδοσιακά, την τιμητική τους στη Cyber Monday έχουν τα προϊόντα τεχνολογίας, όπως κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, έξυπνα ρολόγια, ακουστικά, κονσόλες παιχνιδιών και περιφερειακά υπολογιστών.

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης οι μικροσυσκευές, οι ρομποτικές σκούπες, τα είδη ένδυσης, τα καλλυντικά, τα παιχνίδια και οι συνδρομές σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της EY Ελλάδος για τη Black Friday και τη Cyber Monday, το 67% των καταναλωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αγορές, ενώ επτά στους δέκα υπολογίζουν ότι θα δαπανήσουν από 100 έως 500 ευρώ. Την ίδια στιγμή, το 43% εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοπιστία των εκπτώσεων.

Οι ενώσεις των καταναλωτών συνιστούν προσοχή και κυρίως προγραμματισμό, για έξυπνες και ασφαλείς αγορές την αυριανή μέρα.