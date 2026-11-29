Έναν ολοένα και βαρύτερο λογαριασμό καλούνται να πληρώσουν το ελληνικό Δημόσιο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, οι παρατεταμένοι καύσωνες και η ξηρασία δεν προκαλούν μόνο καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές, αλλά υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη και επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

Τα ευρήματα της νέας μελέτης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που εξετάζουν στοιχεία από 52 περιοχές της χώρας, είναι ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος.

Μόνο οι φυσικές καταστροφές του 2023 προκάλεσαν συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση ύψους 1,145 δισ. ευρώ, σε τιμές 2025. Από αυτά, τα 745 εκατ. ευρώ αφορούν κρατικές αποζημιώσεις και μέτρα στήριξης, ενώ τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε απώλειες δημοσίων εσόδων λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Απειλή για την ανάπτυξη και το δημόσιο χρέος

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εκδήλωση ακραίων φαινομένων αντίστοιχων με εκείνα του 2023 μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ΑΕΠ κατά 0,32% σε βάθος τριετίας. Εάν, μάλιστα, ανάλογες καταστροφές επαναλαμβάνονται κάθε τρία χρόνια από το 2027, το δημόσιο χρέος ενδέχεται να επιβαρυνθεί επιπλέον κατά μία έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έως το 2038.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή. Οι πυρκαγιές στη Ρόδο συνδέονται με εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες προστιθέμενης αξίας 73 εκατ. ευρώ στα Δωδεκάνησα, ενώ ένα έτος ακραίων καυσώνων και ξηρασίας μπορεί να κοστίσει στην αγροτική οικονομία από 200 έως 240 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι ζημιές από την κακοκαιρία Daniel ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ.

Ανασφάλιστα 86 στα 100 νοικοκυριά

Παρά το αυξανόμενο μέγεθος των κινδύνων, μόλις το 14% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών παραμένει, επομένως, οικονομικά εκτεθειμένη, με τις προσδοκίες αποκατάστασης των ζημιών να στρέφονται συχνά προς την κρατική αρωγή.

Η ενίσχυση των υποδομών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών και η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ασφαλιστική κάλυψη αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για τον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών. Διότι κάθε ευρώ που δεν επενδύεται εγκαίρως στην πρόληψη μπορεί να μετατραπεί σε πολλαπλάσιο κόστος αποκατάστασης, το οποίο τελικά καλείται να επωμιστεί το σύνολο της κοινωνίας.