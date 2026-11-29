Με αλλαγές στους μισθούς, τις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία εισοδήματος έρχεται το 2027, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Αν και οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις αναμένεται να προσφέρουν οικονομικές ανάσες σε αρκετές κατηγορίες φορολογουμένων, το πραγματικό όφελος δεν θα είναι το ίδιο για όλους.

Τι αλλάζει στους μισθούς

Από την 1η Απριλίου του 2027 προβλέπεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Το ύψος της αύξησης που θα δουν οι εργαζόμενοι στις καθαρές αποδοχές τους θα εξαρτηθεί από το πώς θα κατανεμηθεί η μείωση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Πρόσθετη αύξηση θα έχουν όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και συμπληρώνουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία για την κατοχύρωση μιας νέας τριετίας.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς η μισθολογική τους κλίμακα συνδέεται πλέον με το ύψος του. Στον σχεδιασμό για τον Δεκέμβριο του 2027 περιλαμβάνεται και η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους εργαζομένους του Δημοσίου.

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο

Στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουνίου του 2027 θα αποτυπωθούν οι αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων του 2026.

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια αναμένεται να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση, με μεγαλύτερο όφελος για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους εργαζομένους.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις για περίπου 47.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, για τους οποίους προβλέπεται η κατάργηση προσαυξήσεων που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία.

Οι αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων

Το 2027 προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για επιλέξιμες κύριες κατοικίες σε περισσότερους από 12.850 μικρούς οικισμούς της χώρας. Πρόκειται, ωστόσο, για μια στοχευμένη παρέμβαση, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τον φόρο.

Όφελος θα έχουν και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως, καθώς εισάγεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25%, αντί του 35%, για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 24.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από μισθώματα ύψους 18.000 ευρώ θα έχει φορολογικό όφελος 600 ευρώ, ενώ για εισόδημα 24.000 ευρώ η ελάφρυνση θα φτάσει τα 1.200 ευρώ.

Σε βάθος τριετίας τοποθετείται και η σχεδιαζόμενη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με διαφορετικές ταχύτητες για την περιφέρεια και την Αττική, όπου η πλήρης κατάργησή του προβλέπεται για το 2029.

Για τους πολίτες, πάντως, η ουσιαστική αποτίμηση των μέτρων θα γίνει στην καθημερινότητά τους. Οι αυξήσεις των αποδοχών και οι μειώσεις των φόρων δεν συνεπάγονται απαραίτητα αντίστοιχη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, εφόσον το κόστος στέγασης, διατροφής και ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται.