Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ύστερα από το χθεσινό ράλι, με τους επενδυτές να αξιολογούν την προκαταρτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 636,01 μονάδες στις 10:17 ώρα Ελλάδας.

Ο δείκτης έκλεισε χθες σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ύστερα από την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της τρίμηνης σύγκρουσης και το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μια κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό για την μεταφορά πετρελαίου.