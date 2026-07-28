Μητρότητα χωρίς «γκρίζες ζώνες»

Η απόκτηση ενός παιδιού δεν θα έπρεπε να συνεπάγεται αβεβαιότητα για την εργασία ή το εισόδημα μιας γυναίκας. Ωστόσο, κενά στη νομοθεσία και διαφορετικές μορφές απασχόλησης είχαν αφήσει μέχρι σήμερα αρκετές εργαζόμενες εκτός του πλαισίου πλήρους προστασίας της μητρότητας. Με νέα υπουργική απόφαση, το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να καλύψει αυτές τις αδυναμίες, επεκτείνοντας την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν κυρίως μητέρες που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν περιορισμούς λόγω του τρόπου απασχόλησής τους ή της οικογενειακής τους κατάστασης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι το δικαίωμα στην ειδική παροχή διατηρείται και για γυναίκες που αρχικά έγιναν ανάδοχες μητέρες και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υιοθεσίας, ακόμη και αν στο μεταξύ είχαν επιστρέψει στην εργασία τους.

Παράλληλα, αντιμετωπίζονται στρεβλώσεις που αφορούν τη μερική απασχόληση, καθώς πλέον λαμβάνεται υπόψη και η πρόσθετη εργασία, ώστε οι μητέρες να μην χάνουν μέρος της οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούνται. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι η ειδική παροχή δεν θα διακόπτεται όταν ο εργοδότης καταβάλλει οικειοθελώς πλήρεις αποδοχές κατά την άδεια κυοφορίας και λοχείας.

Οι αλλαγές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της προστασίας της μητρότητας, η οποία τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει και την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας στους εννέα μήνες.

Η ουσία των νέων παρεμβάσεων δεν βρίσκεται μόνο στην επέκταση των δικαιούχων, αλλά κυρίως στην άρση αδικιών που είχαν αναδειχθεί στην πράξη. Για χιλιάδες εργαζόμενες μητέρες, οι νέες ρυθμίσεις μπορούν να σημαίνουν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή.