Μέτρα ΔΕΘ: Όλο το χρονοδιάγραμμα για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες

Πάνω από 20 μέτρα έβαλε στο καλάθι των παροχών της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του χθες (05.09.2026) στη ΔΕΘ.

Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται – σύμφωνα με τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, το πρώτο μέτρο που θα υλοποιηθεί θα είναι η καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά.Την 1η Νοεμβρίου 2026 θα ξεκινήσει η επιστροφή ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα.

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται η καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μηδενίζεται ο συντελεστής φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων,αλλά και η μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε 3,45 ευρώ/Mwh.

Μέσα στον Ιανουάριο θα ξεκινήσει ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, δηλαδή ο νέος ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη έως 2 ετών, αλλά και η τρίτη φάση του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ».

Στα μέσα Μαρτίου υπολογίζεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία).

Για την 1η Απριλίου 2027 προβλέπεται η αύξηση του κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύροντας τριετίες και επιδόματα.

Παράλληλα θα μειωθούν 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Στα μέσα Μαρτίου – μέσα Ιουλίου 2027 υπολογίζονται από το κυβερνητικό επιτελείο:

Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ.

Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ.

Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

Στις 30 Νοεμβρίου 2027 αναμένεται η εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026 και η καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2027 προβλέπεται η καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Τέλος αλλά ίσως και σημαντικότερο, μέσα στον Δεκέμβρη του 2027 θα καταβληθεί το πρώτο μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, ένα μέτρο που θυμίζει τις εξαγγελίες για 13ο μισθό.