ΔΕΘ: Πόσα θα μείνουν τελικά στην τσέπη;

Το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ έχει εύρος, μόνιμες παρεμβάσεις και απευθύνεται σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Το πραγματικό τεστ, όμως, αρχίζει μετά τη ΔΕΘ: πόσο από το όφελος θα καταφέρει να φτάσει στην καθημερινότητα των νοικοκυριών και πόσο θα απορροφηθεί από την ακρίβεια;

Το πρώτο ζήτημα είναι ο χρόνος. Τα 2,2 δισ. δεν διοχετεύονται στην οικονομία άμεσα. Οι παρεμβάσεις ξεδιπλώνονται σταδιακά, με ορισμένες να ολοκληρώνονται ακόμη και έως το 2029. Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση ανάμεσα στην ανακοίνωση και στο πραγματικό εισόδημα μπορεί να είναι μεγάλη.

Το δεύτερο και μεγαλύτερο στοίχημα είναι η ακρίβεια. Μια φορολογική ελάφρυνση ή μια αύξηση μισθού αποκτά πραγματική αξία μόνο εφόσον δεν εξανεμίζεται στο σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα και στις υπηρεσίες.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση από τη στέγη. Για έναν νέο ή μια οικογένεια που πληρώνει υψηλό ενοίκιο, ακόμη και μια ουσιαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μπορεί να απορροφηθεί σχεδόν ολόκληρη από το κόστος κατοικίας. Η ίδια η ανάλυση επισημαίνει ότι ενοίκια και υψηλό κόστος ζωής μπορούν να περιορίσουν αισθητά το πραγματικό όφελος των μέτρων.

Το ίδιο ισχύει για την ενέργεια. Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος παραμένουν ένας παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει γρήγορα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, λόγω των απρόβλεπτων εξελίξεων στις διεθνείς αγορές, από τις πολεμικές κρίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γι’ αυτό η επιτυχία του πακέτου της ΔΕΘ δεν θα κριθεί μόνο από το δημοσιονομικό του μέγεθος. Θα κριθεί στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο ενοίκιο και στους λογαριασμούς κάθε νοικοκυριού. Εκεί θα φανεί πόσο πραγματικά αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα.