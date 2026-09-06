«Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: 100 ευρώ οι γονείς, άλλα 100 το κράτος

Ένα διαφορετικό μοντέλο στήριξης των νέων οικογενειών, που συνδυάζει την κρατική ενίσχυση με τη μακροχρόνια αποταμίευση, φέρνει ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Το νέο μέτρο προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027.

Η βασική αρχή είναι απλή, οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν ειδικό λογαριασμό στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του παιδιού και για κάθε ευρώ που αποταμιεύουν, το κράτος θα προσθέτει άλλο ένα, μέχρι το προβλεπόμενο όριο των 1.200 ευρώ ετησίως.

Έτσι, εάν μία οικογένεια βάζει 100 ευρώ τον μήνα, θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ το Δημόσιο. Στον κουμπαρά θα συγκεντρώνονται αρχικά 200 ευρώ τον μήνα ή 2.400 ευρώ τον χρόνο. Το κεφάλαιο θα παραμένει «κλειδωμένο» μέχρι το παιδί να γίνει 18 ετών.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο τελικό ποσό. Οι συνολικές καταβολές οικογένειας και κράτους, με 100+100 ευρώ σταθερά κάθε μήνα επί 18 χρόνια, φτάνουν τα 43.200 ευρώ. Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, μίλησε για ποσό άνω των 60.000 ευρώ. Η διαφορά αναμένεται να προκύπτει από την επενδυτική αξιοποίηση και τις αποδόσεις του κεφαλαίου σε βάθος χρόνου.

Κρίσιμες λεπτομέρειες μένει να καθοριστούν, ποιος θα διαχειρίζεται τα χρήματα, σε ποια προϊόντα θα επενδύονται, με ποιο επίπεδο κινδύνου και ποια παιδιά ακριβώς θα ενταχθούν.

Το μέτρο ενθαρρύνει τις γεννήσεις και καλλιεργεί αποταμιευτική κουλτούρα, ακολουθώντας όχι τη φιλοσοφία ενός επιδόματος που καταναλώνεται σήμερα, αλλά τη φιλοσοφία ενός κεφαλαίου που δημιουργείται σταδιακά για να στηρίξει το παιδί μετά την ενηλικίωση του.