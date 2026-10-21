Ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Νέο πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ καλύπτει έως και το 95% των δαπανών για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών.

Τη δυνατότητα να ανακαινίσουν το σπίτι τους με κρατική επιδότηση που μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ αποκτούν ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών, μέσω του νέου προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, ενώ η επιδότηση καλύπτει από 70% έως 95% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με το εισόδημα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων.

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Το πρόγραμμα καλύπτει παρεμβάσεις όπως: Ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου. * Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. * Επισκευή δαπέδων, επιχρίσματα και χρωματισμούς. * Αντικατάσταση κουφωμάτων. * Θερμομόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση. * Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Επιλέξιμες είναι κατοικίες με οικοδομική άδεια έως το 1990, επιφάνειας έως 120 τ.μ., με ειδικές προβλέψεις για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Προτεραιότητα δίνεται σε κλειστά ακίνητα που πρόκειται να αξιοποιηθούν για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια: Πρώτο: Έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω gov.gr. Δεύτερο: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα για τις κλειστές κατοικίες.

Προσοχή: Η επιδότηση δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.