ΕΚΤ: Έρχεται νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Ακριβότερα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, την ώρα που ο πληθωρισμός περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Νέα αύξηση επιτοκίων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις διατηρούν ισχυρές τις πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις οικονομολόγων, τα επιτόκια ενδέχεται να αυξηθούν κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες τον Δεκέμβριο, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από 2,50% σε 2,75%.

Η εξέλιξη δημιουργεί ένα οικονομικό παράδοξο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν δύο φορές την ίδια κρίση. Από τη μία, οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες εξανεμίζουν το εισόδημά τους. Από την άλλη, η προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού μέσω υψηλότερων επιτοκίων αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων.

Πόσο ακριβαίνουν τα δάνεια;

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μέσα επιτόκια νέων δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου διαμορφώνονται σε:

3,39% για στεγαστικά δάνεια. 9,89% για καταναλωτικά δάνεια ορισμένης διάρκειας. 14,59% για πιστωτικές κάρτες και ανοικτά δάνεια. 4,35% για επιχειρηματικά δάνεια ορισμένης διάρκειας.

Για στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών, αύξηση του επιτοκίου από 3,50% σε 3,75% συνεπάγεται περίπου 156 ευρώ πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση, εφόσον μετακυλιστεί πλήρως.

Η μεγάλη αντίφαση

Η ΕΚΤ επιχειρεί να περιορίσει τον πληθωρισμό μειώνοντας τη ζήτηση μέσω ακριβότερου δανεισμού. Ωστόσο, οι σημερινές ανατιμήσεις τροφοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό από τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Τα υψηλότερα επιτόκια δεν μειώνουν την τιμή του πετρελαίου. Μπορούν, όμως, να αυξήσουν τις δόσεις των δανείων… Έτσι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις κινδυνεύουν να πληρώσουν ακόμη ακριβότερα το κόστος μιας κρίσης που δεν προκάλεσαν.