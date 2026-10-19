Λαϊκές αγορές πρωί και απόγευμα – Τι αλλάζει

Νέα δεδομένα στη λειτουργία των λαϊκών αγορών φέρνει το υπουργείο Ανάπτυξης, με παρεμβάσεις που διευκολύνουν παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, αλλά και τους καταναλωτές που δεν προλαβαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους το πρωί. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις απογευματινές λαϊκές αγορές. Παραγωγοί και πωλητές θα μπορούν να συμμετέχουν την ίδια ημέρα σε μία πρωινή και μία διαφορετική απογευματινή αγορά, διευρύνοντας τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των εργαζομένων.

Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές απλουστεύσεις:

* Άδειες σε 5 εργάσιμες ημέρες: Η έκδοση θα γίνεται ηλεκτρονικά, με ισχύ αορίστου χρόνου και χωρίς περιοδική ανανέωση.

* Περισσότερες θέσεις για παραγωγούς: Έως το 10% των θέσεων κάθε αγοράς θα μπορεί να διατίθεται για εποχική δραστηριότητα διάρκειας έως έξι μηνών.

* Αγορές αποκλειστικά παραγωγών: Δίνεται δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών αγορών μόνο για παραγωγούς.

* Μετακινήσεις και ανταλλαγές θέσεων: Καθορίζονται σαφέστεροι κανόνες, όπως και οι προϋποθέσεις απώλειας μιας θέσης λόγω απουσιών.

* Μεταβίβαση άδειας: Σε περίπτωση θανάτου, η σχετική προθεσμία ορίζεται στους 12 μήνες.

* Μειώσεις τελών: Προβλέπεται δυνατότητα απαλλαγής ή μείωσης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως σοβαρή ασθένεια ή ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αποσαφηνίζεται η εφαρμογή ρυθμίσεων που θεσμοθετήθηκαν τον Απρίλιο.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν η μεγαλύτερη ευελιξία θα οδηγήσει σε περισσότερες αγορές, καλύτερη εξυπηρέτηση και ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών.