Πόθεν Έσχες 2026: Προθεσμία έως 3 Νοεμβρίου για 300.000 υπόχρεους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για περίπου 300.000 υπόχρεους που καλούνται να υποβάλουν τη δήλωση Πόθεν Έσχες για το 2026, καθώς η προθεσμία εκπνέει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ⁠pothen.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Ποιοι είναι υπόχρεοι

Η υποχρέωση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων:

* Πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. * Δικαστικοί λειτουργοί και συγκεκριμένα στελέχη του Δημοσίου. * Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε προβλεπόμενες θέσεις των μέσων ενημέρωσης. * Στελέχη ελεγκτικών μηχανισμών και Σωμάτων Ασφαλείας. * Επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Τι πρέπει να προσέξουν

Οι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις, ακίνητα, οχήματα, επενδύσεις, εταιρικές συμμετοχές και θυρίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα προσυμπληρωμένα στοιχεία, καθώς η αυτόματη άντλησή τους δεν απαλλάσσει τον δηλούντα από την ευθύνη για την ακρίβεια της δήλωσης.

Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή παρέχεται δυνατότητα διορθώσεων εντός ενός μήνα. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή δεν αποτελεί παράταση της αρχικής υποβολής. Η εκπρόθεσμη δήλωση μπορεί να επιφέρει οικονομικές κυρώσεις, ενώ σοβαρές παραλείψεις ή ανακριβείς δηλώσεις ενδέχεται να έχουν πρόσθετες συνέπειες.