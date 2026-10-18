Σπίτι μου 3 – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Νέες δυνατότητες για την αγορά πρώτης κατοικίας φιλοδοξεί να προσφέρει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Ο νέος κύκλος σχεδιάζεται με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και στόχο να στηρίξει περίπου 15.000 έως 20.000 νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, δικαιούχοι θα είναι πολίτες ηλικίας 25 έως 55 ετών. Το στεγαστικό δάνειο θα μπορεί να φτάνει τις 230.000 ευρώ, ενώ η ανώτατη επιλέξιμη αξία κατοικίας προβλέπεται να ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου 2026 ή στις αρχές Ιανουαρίου 2027. Συγκεκριμένη ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί.

Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι τελικοί όροι συμμετοχής θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ποιοι θα μπορούν να συμμετάσχουν

Το ηλικιακό όριο αποτελεί μία από τις βασικές αλλαγές του νέου κύκλου.

«Σπίτι μου 1»: Έως 39 ετών.

«Σπίτι μου 2»: Έως 50 ετών.

«Σπίτι μου 3»: Προβλέπεται να φτάσει έως τα 55 έτη.

Τα εισοδηματικά όρια

Ο σχεδιασμός προβλέπει υψηλότερα εισοδηματικά όρια, ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα:

25.000 ευρώ για άγαμους, διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά.

35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.

Επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου στις μονογονεϊκές οικογένειες.

Με βάση αυτά τα όρια, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά θα μπορούσε να έχει ετήσιο εισόδημα έως 49.000 ευρώ. Για οικογένεια με τρία παιδιά, το όριο θα μπορούσε να φτάσει τις 56.000 ευρώ.

Δάνεια έως 230.000 ευρώ

Το ανώτατο ποσό του στεγαστικού δανείου σχεδιάζεται να αυξηθεί από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής θα πρέπει να διαθέτει δικά του χρήματα για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν μέρος του μέχρι στιγμής σχεδιασμού και ενδέχεται να τροποποιηθούν έως την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος.