«Κόκκινα» δάνεια : «Κούρεμα» χρεών έως 200.000 ευρώ και φρένο στους πλειστηριασμούς

Σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να περιορίσει τις υπέρογκες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από τόκους και προσαυξήσεις. Η σημαντικότερη παρέμβαση είναι το πλαφόν στο συνολικό χρέος: Η απαίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, ενώ για παλαιές αγροτικές οφειλές το όριο περιορίζεται στο διπλάσιο.

Για παράδειγμα, δάνειο 100.000 ευρώ που έχει διογκωθεί στις 500.000 ευρώ θα περιορίζεται στις 300.000 ευρώ. Δηλαδή, ο δανειολήπτης θα απαλλάσσεται από 200.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Εντωμεταξύ, τράπεζες, funds και servicers θα υποχρεούνται να επανυπολογίσουν τις οφειλές εντός έξι μηνών, χωρίς αίτηση του δανειολήπτη.

Τι αλλάζει στους πλειστηριασμούς

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης:

* Υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από πλειστηριασμό. * Ανώτατη προκαταβολή 15% για διμερή ρύθμιση. * Απάντηση σε αίτημα ρύθμισης εντός τριών μηνών, με ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός εξαμήνου. * Απαγόρευση πλειστηριασμού όσο ο δανειολήπτης τηρεί ενεργή ρύθμιση. * Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβάσεις των νέων υποχρεώσεων.

Παράλληλα, οι δανειολήπτες θα δικαιούνται δωρεάν αναλυτική ενημέρωση για την οφειλή τους εντός 45 ημερών.

Το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου 20