Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,48 δισ. στο α΄εξάμηνο

Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 εμφανίζει σημαντική υπέρβαση του στόχου στο πρωτογενές αποτέλεσμα, καθώς καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,48 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 2,527 δισ. έναντι στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό για πλεόνασμα 1,953 δισ. ευρώ για το α΄εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση στοιχείων που συνδέονται με ετεροχρονισμούς πληρωμών και ειδικές δημοσιονομικές εγγραφές, η υπέρβαση έναντι του στόχου διαμορφώνεται σε 0,159 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 941 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου για έλλειμμα 3,136 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και ελλείμματος 564 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,48 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,953 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,519 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Ωστόσο, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 159 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας ποσά που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, όπως:

– ποσό ύψους 81 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 555 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ

– ποσό ύψους 1,597 δισ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και

– ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης.

Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους.

Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και φορέων ασφαλιστικών Ταμείων (ΟΚΑ) και τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Σημειώνεται επίσης ότι στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025.

Ειδικότερα:

– Ποσό 306 εκατ. ευρώ, που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.

– Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Πώς κινήθηκαν τα έσοδα

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 35,995 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,063 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Ωστόσο, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο ποσού ύψους 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του, ήτοι ποσό 884 εκατ. ευρώ, προεισπράχθηκε τον μήνα Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,437 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 33,919 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν:

α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε, και

β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 33,478 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,129 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 351 εκατ. ευρώ από τον στόχο των 3,778 δισ. ευρώ, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 2,745 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 90 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 2,655 δισ. ευρώ, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου, τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα τον Ιούνιο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 5,777 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,469 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξαιτίας του γεγονότος ότι στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσού ύψους 1,258 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εισπράχθηκε τον μήνα Απρίλιο, όπως προαναφέρθηκε.

Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 211 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ κατά 484 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,888 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 508 εκατ. ευρώ ή 9,4% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 694 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 120 εκατ. ευρώ από τον στόχο των 574 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 484 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 710 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 36,936 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,132 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 38,068 δισ. ευρώ, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 1,991 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,147 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

– Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 1,201 δισ. ευρώ.

– Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 1,354 δισ. ευρώ.

– Η επιχορήγηση ύψους 915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων.

– Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 683 εκατ. ευρώ.

– Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 244 εκατ. ευρώ.

– Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του Fuel Pass.

– Πληρωμή 45 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης.

– Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 220 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν σε 5,796 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Επιπλέον, ήταν αυξημένες, κατά 745 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025.

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