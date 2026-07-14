Σημαντική αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάιο

Ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, φέτος το Μάιο, παρουσίασε σημαντική αύξηση 13,3%, σε σύγκριση, με τον αντίστοιχο δείκτη πέρυσι, τον ίδιο μήνα, έναντι μείωσης 4,2%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη αύξηση, προήλθε, ως επί το πλείστον, στο κόστος της άντλησης και της διύλισης πετρελαίου διεθνώς, οφείλεται:

1) Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 22,2%.

2) Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 2,2%.

Εν τω μεταξύ, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 5% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.