Καύσιμα: «Κλείδωσαν» τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης

Οριστικοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή των διυλιστηρίων στις νέες επιδοτήσεις – Διατηρούνται τα 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, καταργείται η έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη – Στο επίκεντρο η στήριξη των νοικοκυριών.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαμόρφωση του νέου πακέτου επιδοτήσεων στα καύσιμα, λίγο πριν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, «κλείδωσε» η συμμετοχή των διυλιστηρίων με έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αρχίζει να διατίθεται από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την προσπάθεια συγκράτησης της τιμής διάθεσης, καθώς η συνεισφορά των διυλιστηρίων θα συνδυαστεί με την κρατική παρέμβαση, το τελικό ύψος της οποίας αναμένεται να ανακοινωθεί.

Τι αλλάζει στα τρία καύσιμα

Πετρέλαιο θέρμανσης: Έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια. Για παραγγελία 1.000 λίτρων , η συγκεκριμένη ενίσχυση αντιστοιχεί σε όφελος 200 ευρώ.

Ντίζελ κίνησης: Διατηρείται η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια, η οποία συμπληρώνει την κρατική επιδότηση των 15 λεπτών . Η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται έτσι στα 20 λεπτά ανά λίτρο, εφόσον διατηρηθεί το ισχύον κρατικό σκέλος.

Αμόλυβδη βενζίνη: Σταματά η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που παρέχουν σήμερα αποκλειστικά τα διυλιστήρια.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την ανακατανομή της συνεισφοράς των διυλιστηρίων, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη θέρμανση των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, με τις πληροφορίες να τοποθετούν τον επιθυμητό πήχη κοντά στα 1,60 ευρώ.

Η διακοπή της έκπτωσης στην αμόλυβδη δεν συνεπάγεται αυτομάτως ισόποση αύξηση στην αντλία, καθώς οι τελικές τιμές εξαρτώνται και από τις διεθνείς αγορές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις, που θα καθορίσουν το συνολικό ύψος των ενισχύσεων και το τελικό όφελος για τους καταναλωτές.