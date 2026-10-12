Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Υποχρεωτική από σήμερα σε νέους κλάδους

Νέα δεδομένα για χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζομένους από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, καθώς επεκτείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε πρόσθετους κλάδους της οικονομίας. Η επέκταση που πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, αφορά περίπου 500.000 επιπλέον εργαζομένους, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων καλύπτονται από το μέτρο στα 2,5 εκατομμύρια.

Από σήμερα, η πλήρης εφαρμογή αφορά:

Υγεία: Νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης. Προσωπικές υπηρεσίες: Κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων.

Η προσέλευση και η αποχώρηση των εργαζομένων καταγράφονται ψηφιακά, ώστε να ελέγχεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης και να περιορίζονται η αδήλωτη εργασία και οι απλήρωτες υπερωρίες.

Νέα επέκταση στις 16 Νοεμβρίου

Από τις 16 Νοεμβρίου η υποχρέωση επεκτείνεται σε συμβουλευτικές και διαφημιστικές εταιρείες, δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκες και logistics, διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και τυχερά παίγνια.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριακής απασχόλησης σε σχέση με το 2024. Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 οι δηλωμένες υπερωρίες προσέγγισαν τα 6,8 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 35,5%.

Για τις επιχειρήσεις, η νέα πραγματικότητα συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις καταγραφής και συμμόρφωσης. Για τους εργαζομένους, στόχος είναι να καταγράφεται και να αμείβεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας.