Ενέργεια: Οι αγορές δεν «αγοράζουν» ακόμη την εκεχειρία

Με επιφυλακτικότητα υποδέχονται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου τις ανακοινώσεις για συμφωνία ΗΠΑ–Ρωσίας, που προβλέπει αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ. Οι προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα ενισχύονται, αλλά οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν.

Το πρωινό άνοιγμα της Δευτέρας χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις. Το Brent κινήθηκε μεταξύ 102 και 105,63 δολαρίων το βαρέλι, έναντι 104,42 δολαρίων στο προηγούμενο κλείσιμο, ενώ το αμερικανικό αργό μεταξύ 89 και 92,62 δολαρίων. Οι αγορές δεν βιάζονται να «αγοράσουν» την εκεχειρία. Περιμένουν να διαπιστώσουν εάν οι πρόσθετες ποσότητες καυσίμων θα φτάσουν πραγματικά στην αγορά και εάν θα περιοριστούν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Τρία σενάρια παραμένουν ανοιχτά, σταθεροποίηση με μικρή αποκλιμάκωση των τιμών, ουσιαστική μείωση εφόσον εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία ή νέες ανατιμήσεις σε περίπτωση κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όταν αναμένονται ανακοινώσεις για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με κυβερνητικό στόχο τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο.

Το στοίχημα είναι διπλό, να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές και να φτάσει η ελάφρυνση στην τσέπη των καταναλωτών. Προς το παρόν, υπάρχει ελπίδα, αλλά όχι εγγυήσεις.