Καμπανάκι ΔΝΤ για την Ελλάδα: Η ανάπτυξη συνεχίζεται, αλλά η ακρίβεια «ροκανίζει» τα εισοδήματα

Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά οι καταναλωτές ενδέχεται να μη δουν αντίστοιχη βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα των νέων προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ακρίβεια.

Το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, χαμηλότερη από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις για 2% και 2,3% αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, εντοπίζεται στον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στο 4,2% φέτος και στο 3,6% το 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, έστω και με βραδύτερο ρυθμό.

Τι σημαίνει για την τσέπη μας

Οι ανατιμήσεις σε καύσιμα, τρόφιμα και υπηρεσίες περιορίζουν την αγοραστική δύναμη, απορροφώντας μέρος των μισθολογικών αυξήσεων.

Ενδεικτικά, με πληθωρισμό 4,2%, ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών αξίας 1.000 ευρώ θα κόστιζε περίπου 1.042 ευρώ έναν χρόνο αργότερα, εφόσον η αύξησή του ακολουθούσε τον γενικό δείκτη. Η ακριβή ενέργεια επιβαρύνει επιπλέον τις μεταφορές και την παραγωγή, ενισχύοντας τις πιέσεις στις τελικές τιμές.

Υπάρχουν και θετικά στοιχεία καθώς η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως που παραμένει είναι αν θα μεταφραστεί η οικονομική ανάπτυξη σε πραγματική αύξηση της αγοραστικής δύναμης. Γιατί η οικονομία μπορεί να μεγαλώνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι περισσεύουν περισσότερα χρήματα στο τέλος του μήνα.