Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026.

Οι καταβολές θα γίνουν σε δύο ημερομηνίες, τη Δευτέρα 26 και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συντάξεων. Ο διαχωρισμός αφορά μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Ποιοι πληρώνονται στις 26 Οκτωβρίου

Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μισθωτοί και μη μισθωτοί με συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω του ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα.

Παράλληλα, εκείνη τη μέρα θα καταβληθούν επίσης όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς.

Οι πληρωμές στις 29 Οκτωβρίου

Στις 29 Οκτωβρίου θα γίνει η πληρωμή των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών.

Συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη ημερομηνία εντάσσονται οι κύριες συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία, όπως το ΤΣΕΑΠΓΣΟ και το ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, καθώς και τα ταμεία ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις του Δημοσίου

Την ίδια μέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.