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Φορομπόνους για τα κλειστά σπίτια

Παράταση έως το 2027 στην τριετή απαλλαγή φόρου για όσους διαθέσουν ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
14/07/2026 09:09
Φορομπόνους για τα κλειστά σπίτια
ΙΝΤΙΜΕ

Παράταση έως το τέλος του 2027 αναμένεται να λάβει το φορολογικό κίνητρο που απαλλάσσει από τον φόρο εισοδήματος τα ενοίκια ιδιοκτητών οι οποίοι ανοίγουν κλειστές κατοικίες ή μετατρέπουν ακίνητα από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση.

Το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση, σε μια περίοδο όπου η στεγαστική κρίση και οι υψηλές τιμές των ενοικίων δυσκολεύουν χιλιάδες νοικοκυριά.

Η απαλλαγή αφορά τα εισοδήματα από μισθώματα, για διάστημα τριών ετών, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο πληροί τα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία, όπως η πολυετής αδράνεια ή η προηγούμενη διάθεσή του μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η παράταση εκτιμάται ότι θα δώσει επιπλέον χρόνο σε ιδιοκτήτες που σχεδιάζουν να ανακαινίσουν ή να αξιοποιήσουν ανεκμετάλλευτα ακίνητα, συνδυάζοντας το φορολογικό όφελος με τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης ανακαινίσεων.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να επιστρέψουν περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά, αυξάνοντας τις διαθέσιμες κατοικίες και συμβάλλοντας σταδιακά στη συγκράτηση των ενοικίων.

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