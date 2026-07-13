IRIS: Το 2027 και στις επιχειρήσεις

Νέα εποχή στις ψηφιακές πληρωμές με πανευρωπαϊκή επέκταση και περισσότερες δυνατότητες για καταναλωτές και επαγγελματίες

Σημαντικές αλλαγές στις ηλεκτρονικές πληρωμές φέρνει το IRIS, καθώς, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, μέσα στο 2027 η υπηρεσία θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος είναι οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS όχι μόνο σε ελληνικά, αλλά και σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ήδη το σύστημα έχει διασυνδεθεί με αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή του σε συνολικά 18 χώρες, καλύπτοντας περίπου 176 εκατομμύρια χρήστες.

Παράλληλα, η ΔΙΑΣ συνεργάζεται με τις τράπεζες ώστε οι πληρωμές στα φυσικά καταστήματα να γίνονται ακόμη πιο εύκολα, με εμπειρία αντίστοιχη του «tap and pay».

Σήμερα το IRIS αριθμεί 4,6 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα, με περίπου 2.000 νέες εγγραφές καθημερινά, ενώ περισσότεροι από 600.000 επαγγελματίες χρησιμοποιούν ήδη το IRIS P2B για τις συναλλαγές τους.