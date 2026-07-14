Εγγύηση ενοικίου – Πότε δεν επιστρέφεται

Τι ισχύει για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες και ποια λάθη οδηγούν συχνά σε δικαστικές διαμάχες.

Η επιστροφή της εγγύησης μετά τη λήξη μιας μίσθωσης αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες αντιπαράθεσης μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν επιτρέπει την αυθαίρετη παρακράτησή της.

Όπως επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), η εγγύηση, που συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ή δύο ενοίκια, λειτουργεί ως εξασφάλιση για απλήρωτα μισθώματα, οφειλές σε κοινόχρηστα ή λογαριασμούς και ζημιές στο ακίνητο που υπερβαίνουν τη φυσιολογική φθορά. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να την παρακρατήσει, μόνο εφόσον υπάρχουν αποδεδειγμένες απαιτήσεις ή εφόσον έχει συμφωνηθεί ο συμψηφισμός της με τα τελευταία ενοίκια.

Αντίθετα, όταν ο ενοικιαστής έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του και παραδίδει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε, ο ιδιοκτήτης οφείλει να επιστρέψει άμεσα την εγγύηση μετά τον σχετικό έλεγχο.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει τις δύο πλευρές να συντάσσουν πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, να κρατούν φωτογραφικό υλικό και αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και να καταγράφουν γραπτώς κάθε συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται παρεξηγήσεις και δαπανηρές δικαστικές διαμάχες.