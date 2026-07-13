e-ΕΦΚΑ: Περισσότερες υπηρεσίες online

Ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κάνει ο e-ΕΦΚΑ, θέτοντας σε λειτουργία το νέο υποσύστημα για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στο αναβαθμισμένο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, η αλλαγή μεταφράζεται σε λιγότερες επισκέψεις στα υποκαταστήματα και ταχύτερη εξυπηρέτηση, καθώς μια σειρά από βασικές ασφαλιστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά.

Από σήμερα, οι ασφαλισμένοι μπορούν μέσω της πλατφόρμας να κάνουν εγγραφή ή επανεγγραφή, λήξη ασφάλισης, αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης, επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και προβολή και εκτύπωση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση.

Η αναβάθμιση δεν σταματά εδώ. Στις 16 Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία προαιρετικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση και στο εφάπαξ, ενώ στις 20 Ιουλίου θα προστεθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης μεταβολής δραστηριότητας.

Ο στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων εξ αποστάσεως, χωρίς αναμονή και πολύωρες ουρές στις υπηρεσίες του Φορέα.