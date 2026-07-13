Εξωδικαστικός: Νέες δυνατότητες για ρύθμιση χρεών

Σταδιακά τίθενται σε εφαρμογή τα νέα μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς, με βασική αλλαγή την ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος από τις 26 Ιουλίου θα δέχεται αιτήσεις για οφειλές από 5.000 ευρώ προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση. Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται νέο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού.

Η ανταπόκριση των πολιτών παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Μόνο τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 458,6 εκατ. ευρώ, ενώ από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού έχουν επιτευχθεί 64.406 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε οφειλές 19,67 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η πλατφόρμα για τον ΕΦΚΑ λειτουργεί ήδη, ενώ η αντίστοιχη εφαρμογή της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τις 20 Ιουλίου.