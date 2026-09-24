Φορολογικά κίνητρα: Τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Παράταση δύο φορολογικών κινήτρων που ισχύουν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, καθώς η ισχύς τους λήγει στο τέλος του 2026.

Η απόφαση αφορά την έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές πληρωμές και τον διπλό υπολογισμό ορισμένων ιατρικών δαπανών για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Έκπτωση 30% για ηλεκτρονικές πληρωμές

Το πρώτο μέτρο προβλέπει ότι το 30% των δαπανών που γίνονται ηλεκτρονικά για υπηρεσίες συγκεκριμένων επαγγελματιών αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και τα 5.000 ευρώ τον χρόνο και αφορά 20 κατηγορίες επαγγελμάτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κομμωτήρια και ταξί.

Στόχος του μέτρου είναι να ενισχύσει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και να δώσει κίνητρο στους καταναλωτές να ζητούν απόδειξη.

Διπλάσιες οι ιατρικές δαπάνες

Το δεύτερο φορολογικό κίνητρο αφορά πληρωμές για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες δαπάνες υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το όριο αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

Η απόφαση για την παράταση

Το Υπουργείο Οικονομικών θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των δύο μέτρων πριν αποφασίσει εάν θα παραταθούν. Βασικό κριτήριο είναι η πορεία των εσόδων από ΦΠΑ στους κλάδους όπου εφαρμόζονται.

Παρά την πρόοδο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν εισηγηθεί πρόσθετα κίνητρα για τη μείωση του κενού ΦΠΑ.

Η τελική απόφαση θα συνδεθεί με το κατά πόσο τα συγκεκριμένα κίνητρα αύξησαν τις δηλωμένες συναλλαγές και τα έσοδα από ΦΠΑ.