Τουρισμός: Άλμα 12% στις εισπράξεις

Ισχυρές επιδόσεις συνεχίζει να καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται ταχύτερα από τις αφίξεις και να ξεπερνούν τα 13,5 δισ. ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 13,518 δισ. ευρώ, έναντι 12,07 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 12%. Σε έναν χρόνο, δηλαδή, στα τουριστικά ταμεία μπήκαν περίπου 1,45 δισ. ευρώ περισσότερα.

Την ίδια περίοδο, οι αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 8,6%. Η μεγαλύτερη άνοδος των εσόδων σε σχέση με τις αφίξεις δείχνει ότι ενισχύεται και η ταξιδιωτική δαπάνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα του Ιουλίου. Παρότι οι αφίξεις μη κατοίκων μειώθηκαν κατά 3,1% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, φτάνοντας περίπου τα 4,72 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή τουριστική επίδοση βελτίωσε το ισοζύγιο υπηρεσιών. Δεν ήταν, ωστόσο, αρκετή για να ανατρέψει τη συνολική εικόνα του εξωτερικού ισοζυγίου: στο επτάμηνο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 9,3 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν πάντως ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό στήριγμα της ελληνικής οικονομίας, με το κρίσιμο πλέον στοίχημα να είναι όχι μόνο η αύξηση των επισκεπτών, αλλά κυρίως η αύξηση των εσόδων ανά ταξιδιώτη.