Εξωδικαστικός – Τι αλλάζει από σήμερα

Νέα ασπίδα για την πρώτη κατοικία – Πώς «κουρεύονται» τα χρέη

Από σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το νέο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, που ενισχύει την προστασία της κύριας κατοικίας και δίνει στους οφειλέτες μια νέα επιλογή για τη ρύθμιση των χρεών τους.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι ο δανειολήπτης μπορεί πλέον να διαχωρίζει την κύρια κατοικία από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του. Επιλέγει να προστατεύσει το σπίτι του και, ως αντάλλαγμα, συναινεί στην εκούσια ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων.

Με αυτόν τον τρόπο, για τη συγκεκριμένη ρύθμιση λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαγραφή οφειλής και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του υπουργείου: οφειλέτης χρωστά 300.000 ευρώ, διαθέτει κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ και άλλα ακίνητα αξίας 50.000 ευρώ.

Με τη νέα διαδικασία:

Προστατεύεται η κύρια κατοικία των 150.000 ευρώ

Ρευστοποιούνται τα υπόλοιπα ακίνητα των 50.000 ευρώ

Ο αλγόριθμος προβλέπει διαγραφή 150.000 ευρώ

Η οφειλή που απομένει προς ρύθμιση περιορίζεται στις 150.000 ευρώ

Η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει έως τα 35 χρόνια, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν και αυτή την εναλλακτική πρόταση, χωρίς όμως ο πολίτης να είναι υποχρεωμένος να την αποδεχθεί.

Με την υπογραφή της σύμβασης και όσο τηρείται η ρύθμιση, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της προστατευόμενης κύριας κατοικίας από τους πιστωτές που δεσμεύονται από αυτή.

Το ύψος του «κουρέματος», πάντως, δεν είναι ίδιο για όλους, αλλά καθορίζεται από τα δεδομένα κάθε οφειλέτη.