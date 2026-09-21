Στα 9,3 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Αισθητή επιδείνωση κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, με την απόσταση ανάμεσα στις εισροές και τις εκροές κεφαλαίων να μεγαλώνει.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα «άνοιξε» κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αγγίζοντας πλέον τα 9,3δισ. ευρώ.

Η κατάσταση αυτή αποδίδεται πρωτίστως στην αρνητική ανατροπή που σημειώθηκε στα δευτερογενή εισοδήματα, δηλαδή στις καθαρές διασυνοριακές μεταβιβάσεις. Ο συγκεκριμένος τομέας πέρασε από πλεόνασμα σε έλλειμμα, εξαιτίας της πτώσης των καθαρών εισπράξεων στον ιδιωτικό τομέα αλλά και των αυξημένων πληρωμών της γενικής κυβέρνησης προς το εξωτερικό.

Παράλληλα, διευρύνθηκε και το έλλειμμα στα πρωτογενή εισοδήματα, καθώς οι εισπράξεις από το εξωτερικό μειώθηκαν σχεδόν στο μισό. Ωστόσο αυτή η εξέλιξη δεν κατάφερε να αντισταθμίσει πλήρως το γεγονός ότι η χώρα πλήρωσε λιγότερα χρήματα για τόκους και μερίσματα. Υπολογίζοντας και τα κεφάλαια, το συνολικό εξωτερικό έλλειμμα έκλεισε στα 9,0 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, η επιδείνωση αυτή συγκρατήθηκε χάρη στις πολύ ισχυρές επιδόσεις του εμπορίου και του τουρισμού. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών περιορίστηκε σημαντικά, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές «έτρεξαν» με εντυπωσιακό ρυθμό 16,1% σε τρέχουσες τιμές, υπερβαίνοντας αισθητά την άνοδο των εισαγωγών που έφτασε το 5,8%. Ακόμη και αν εξαιρεθούν τα καύσιμα, η δυναμική παρέμεινε θετική, με τις καθαρές εξαγωγές να ενισχύονται κατά 8,1% έναντι 3,7% των αντίστοιχων εισαγωγών.

Την ίδια ώρα, η βαριά βιομηχανία της χώρας έδωσε σημαντική ανάσα στα δημόσια ταμεία. Τα τουριστικά έσοδα κατέγραψαν άλμα 12% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 13,5 δισ. ευρώ, με την ταξιδιωτική κίνηση να αυξάνεται κατά 8,6%. Αυτή η σημαντική άνοδος διεύρυνε το πλεόνασμα στις υπηρεσίες, απορροφώντας τους κραδασμούς από την υποχώρηση που παρατηρήθηκε στις μεταφορές και σε λοιπές υπηρεσίες.

Όσον αφορά το επενδυτικό πεδίο, το διεθνές ενδιαφέρον για ελληνικούς τίτλους παρέμεινε έντονο. Συγκεκριμένα, στις άμεσες επενδύσεις καταγράφηκαν καθαρές εισροές ξένων κεφαλαίων ύψους 7,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, ενώ οι τοποθετήσεις κατοίκων στο εξωτερικό ανήλθαν σε 2,0 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι ξένοι επενδυτές τοποθέτησαν 8,7 δισ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και 2,8 δισ. ευρώ σε εγχώριες μετοχές. Από την πλευρά τους, οι εγχώριοι επενδυτές διοχέτευσαν 1,9 δισ. ευρώ σε μετοχές ξένων επιχειρήσεων και επιπλέον 553 εκατ. ευρώ σε τίτλους σταθερού εισοδήματος του εξωτερικού.