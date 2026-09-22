Τέλη κυκλοφορίας 2021: Έρχονται «ραβασάκια» από την ΑΑΔΕ

Μηνύματα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται να χρωστούν τέλη κυκλοφορίας του 2021 στέλνει η ΑΑΔΕ.

Η αποστολή των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για να τακτοποιήσουν την υπόθεσή τους.

Από την 1η Οκτωβρίου ανοίγει στο myCar ειδική εφαρμογή για τις συγκεκριμένες εκκρεμότητες.

Με τους κωδικούς Taxisnet, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να δουν ποια οχήματα εμφανίζονται να οφείλουν τέλη για το 2021.

Εφόσον θεωρούν ότι δεν υπάρχει οφειλή, θα μπορούν να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στις περιπτώσεις που μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη οφειλή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κλοπή, η διαγραφή, η ακινησία και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ώστε να διορθώνεται η εικόνα του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα.

Η διαδικασία δεν αφορά οχήματα ατόμων με αναπηρία που καλύπτονται από τις προβλεπόμενες απαλλαγές, ούτε οχήματα αποβιωσάντων.

Οι ημερομηνίες που πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει γίνει η τακτοποίηση της υπόθεσης ή η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων.

Στη συνέχεια, οι ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ θα έχουν περιθώριο έως τις 26 Νοεμβρίου 2026 για τις απαιτούμενες διορθώσεις.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026, με την τελική βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του 2021 και των προβλεπόμενων προστίμων.

Όσοι δεν κινηθούν εγκαίρως ή δεν αποδείξουν ότι δεν είχαν υποχρέωση καταβολής, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη βεβαίωση της οφειλής.

Ακόμη και μετά τη βεβαίωση, πάντως, θα υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών. Εφόσον αυτά γίνουν δεκτά από την αρμόδια υπηρεσία, η οφειλή μπορεί να διαγραφεί.