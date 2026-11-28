600 και πλέον προσλήψεις το 2027 στις Τράπεζες

600 και πλέον προσλήψεις το 2027 στις Τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν να προσεγγίσουν τη νέα γενιά όχι μόνο ως πελάτες, αλλά κυρίως ως μελλοντικούς συνεργάτες και εργαζομένους, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων από 600 νέων θέσεων εργασίας έως το 2027.

Οι ανάγκες, όπως αναφέρθηκε στο The Monday Festival, μετατοπίζονται από τις παραδοσιακές τραπεζικές λειτουργίες προς την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση δεδομένων και τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η διοργάνωση περιλάμβανε θεματικές συζητήσεις, διαδραστικά εργαστήρια και χώρους προσωπικών συναντήσεων, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν έναν κλάδο που εξελίσσεται δυναμικά, τόσο σε υπηρεσίες όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν πλέον ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, υψηλή ρευστότητα και ανταγωνιστικά επιτόκια. Πάνω από το 90% των συναλλαγών πραγματοποιείται ψηφιακά, με τις επενδύσεις στην τεχνολογία να ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η αξιοποίηση δεδομένων και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών αλλάζουν ριζικά τόσο την εξυπηρέτηση πελατών όσο και το εργασιακό περιβάλλον των τραπεζών.

Οι τομείς αιχμής περιλαμβάνουν πληροφορική, τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων, βιώσιμη χρηματοδότηση, επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική, διαχείριση κινδύνων και ψηφιακό μάρκετινγκ.

Οι τράπεζες διευρύνουν πλέον τη δεξαμενή ταλέντων, απευθυνόμενες και σε μηχανικούς, μαθηματικούς, αποφοίτους πληροφορικής και άλλων επιστημονικών πεδίων. Οι μέσες αποδοχές στον τραπεζικό κλάδο κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο μισθό του ιδιωτικού τομέα και συνοδεύονται από πρόσθετες παροχές και ευέλικτα προγράμματα εργασίας.